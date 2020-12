Corona is druppel voor Hoogstra Autoschadespecialist

Publicatie: do 03 december 2020 12.33 uur

DOKKUM - Hoogstra Autoschadespecialist aan de Hogedijken 42 in Dokkum is niet langer in handen van de familie Hoogstra. Mede door de coronapandemie zijn de schulden voor de eigenaar te hoog opgelopen. De bewindvoerder is nu op zoek naar een koper.

De coronacrisis heeft Hoogstra geen goed gedaan, aldus bewindvoerder Annemieke Bosma van Bureau Benedictus. "Omdat er minder auto's op de weg zijn, is minder schadeherstel nodig. Hoogstra stond voor de crisis al op het randje, maar corona is de druppel die de emmer over doet lopen."

Hoogstra Autoschadespecialist is niet failliet en het familiebedrijf heeft de deuren niet hoeven te sluiten. Omdat het om een eenmanszaak gaat, is Edwin Hoogstra persoonlijk aansprakelijk en heeft hij een beroep kunnen doen op de wettelijke schuldsanering (Wsnp).

De vijftien personeelsleden hebben nog steeds hun baan. "Hoogstra heeft op tijd aan de bel getrokken", zegt Bosma, "We verwachten voor het bedrijf op korte termijn een nieuwe eigenaar te vinden. Het personeel kan dan verder onder de nieuwe werkgever."