Digitale haltes op Knobelsdorffplein al maanden stuk

Publicatie: wo 02 december 2020 17.26 uur

DRACHTEN - De hagelnieuwe elektronische borden bij de bushaltes aan het Van Knobelsdorffplein in Drachten zijn al maandenlang stuk. Passagiers die voor het eerst een bus oppakken zijn nog voor vertrek al de weg kwijt. Op de grote tv schermen zouden de actuele tijden + halte aanduiding moeten staan. Het is onduidelijk of de provincie Fryslân de schermen gaat vervangen. Elders in de provincie zouden de schermen wel juist werken.

De schermen werden deze zomer geïnstalleerd en ze waren eigenlijk direct al stuk. Een lezer laat weten dat ze het precies één week hebben gedaan. Ook op het transferium werken de borden niet. Nadat ze stuk gingen, konden ze alleen nog knipperen. Daarna bleef het scherm op zwart.