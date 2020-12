Stationsgebouw FeanwÃ¢lden wordt lunchcafÃ©

Stationsgebouw Feanwâlden wordt lunchcafé

Publicatie: wo 02 december 2020 16.26 uur

FEANWâLDEN - Het stationsgebouw in Feanwâlden wordt binnenkort een 'uniek koffie- lunchroom'. Vanaf mei 2021 schittert de naam 'De Ferbining' op de gevel en De Ferbining en Nederlandse Spoorwegen (NS) verbouwen het gebouw. De eet- en drinkgelegenheid zal gerund worden door mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Zij worden begeleid door o.a. initiatiefnemers Martina Tolsma en Gooitzen Hager.



"We willen een werkplek bieden aan 30 á 40 mensen met een verstandelijke beperking. Naast dat er in de horeca gewerkt kan worden komt er een eigen moestuin, een aangrenzend park wat onderhouden moet worden en worden er fiets- en wandelarrangementen aangeboden. Daarnaast moet het pand natuurlijk schoongehouden worden en is een praatje maken met de gasten iets van alle dag." vertelt Gooitzen Hager.

De medewerkers leren zelf de regie te nemen. "We richten ons op jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. Zij zijn puur, trouw, enthousiast en trots op hun werk. Met de juiste begeleiding en structuur kunnen ze veel werkzaamheden leren. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, sociale contacten, nemen de regie in handen en krijgen het gevoel erbij te horen. Het bieden van zinvol werk geeft medewerkers een doel en daarmee een gevoel van eigenwaarde." vult Martina Tolsma aan.

Om dit project te realiseren is Stichting De Ferbining financieel afhankelijk van bijdragen uit subsidies, fondsen, sponsoring en activiteiten. Het spoorbedrijf gaat het gebouw, uit 1973, de komende tijd opknappen en verduurzamen.

Het lunchcafé gaat in mei 2021 open. Dan is ook het transferium en park (bijna) klaar, waar vanuit het project Kansen in Kernen momenteel aan wordt gewerkt.