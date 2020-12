Fietser raakt gewond na aanrijding

Publicatie: wo 02 december 2020 12.50 uur

SURHUISTERVEEN - Een fietser is woensdag rond het middaguur gewond geraakt op de Gedempte Vaart in Surhuisterveen. Meerdere politie-eenheden en een ambulance werden even na 12.00 uur naar het incident gestuurd.

De fietser bleek in botsing te zijn gekomen met een automobilist. De fietser kwam ten val en werd door ingeschakeld ambulancepersoneel medisch onderzocht. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis UMCG in Groningen vervoerd. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend.

De fiets werd door een buurtbewoner veilig ondergebracht. De automobilist kon zijn weg vervolgen, de materiële schade aan het voertuig viel relatief mee. De politie bracht het ongeval in kaart.

