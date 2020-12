Leuke manieren om het huis kerstig in te richten

Publicatie: di 01 december 2020 22.00 uur

LEEUWARDEN - Inmiddels is duidelijk dat we de kerstdagen in eigen land zullen moeten doorbrengen. Reizen naar het buitenland wordt door de regering streng afgeraden en dus zullen we ons vertier dichter bij huis moeten zoeken. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre er sprake zal zijn van vertier, omdat de kans bestaat dat er ook dan nog sprake zal zijn van beperkende maatregelen om het coronavirus succesvol te kunnen indammen. Het komt er dit jaar dus meer dan ooit op aan om het thuis gezellig te maken met de kerstdagen. Hier zijn wat leuke manieren om het huis kerstig in te richten.

Decoraties

Met de juiste decoraties tover je snel het hele huis om tot een kerstpaleisje. Leef je lekker uit met lampjes, slingers en takjes. Houd er wel rekening mee dat bij gebruik van echte dennentakken naalden gaan loskomen. Denk er bij het ophangen van lampjes wel om dat je wel rust behoudt. Knipperende lampjes lijken misschien leuk, maar je krijgt dan al snel het idee dat je in een discotheek woont, in plaats van in een sfeervol huis.

Kerstpakket

In een kerstpakket zitten vaak allerlei leuke dingen die typisch passen bij deze tijd van het jaar. Je kunt bij Kerstpakkettenkiezer.nl bijvoorbeeld zoeken op thema, maar ook op prijsklasse. Je kunt natuurlijk ook voor een toppakket gaan, dan weet je sowieso zeker dat je goed zit. Het uitpakken van zo’n pakket is natuurlijk al een feest op zich, maar met al die leuke spulletjes krijgt je huis nog veel meer de sfeer van het kerstfeest over zich.

Boom

De traditie van het kerstfeest is in ons land vrijwel synoniem voor het plaatsen van een kerstboom. Maar je kunt dat natuurlijk ook op een andere manier aanpakken. Behalve een origineel kerstpakket kun je ook een originele kerstboom in huis halen. Dat doe je bijvoorbeeld door een boomstructuur te maken van houten planken. Hiervoor zou je pallethout kunnen gebruiken. Overigens zijn er ook leuke kunstzinnige boompjes in diverse winkels verkrijgbaar, voor het geval je zelf niet zo creatief bent.

Combineren

De inrichting van je huis weerspiegelt voor een belangrijk deel jouw ziel. Je laat ermee zien wie je bent en waar je voor staat. Probeer de kerstdecoraties zo te kiezen dat ze aansluiten bij de stijl die je voor de inrichting van je huis destijds koos. Het gaat om die combinatie!