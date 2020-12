Burgum krijgt fietspad langs pingo's

Publicatie: di 01 december 2020 19.22 uur

BURGUM - Burgum krijgt een nieuw fietspad langs de pingo's boven de Gaestmabuorren bij Burgum. Aannemer Schagen Infra is deze week begonnen met de klus. De opdrachtgever is de provincie Fryslân en het fietspad is onderdeel van de Gebiedsontwikkeling De Centrale As. Deze verbinding stond nog op de planning.

Het tracé ligt tussen de Langelaan en de Gaestmabuorren. Hier ligt een bestaand pad wat in eigendom is van It Fryske Gea. De gemeente Tytsjerksteradiel zal - zodra het pad gereed is - het dagelijks beheer en onderhoud op zich nemen. Het fietspad is ca. 1,6 km lang, wordt 2 meter breed en wordt uitgevoerd in beton.

De aannemer verwacht het fietspad eind januari 2021 op te leveren.