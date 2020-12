Pick-up in botsing met tractor

Publicatie: di 01 december 2020 19.10 uur

WASKEMEER - Een pick-up en een tractor kwamen dinsdagmiddag met een elkaar in botsing op de Leidijk bij Waskemeer. De hulpdiensten werden om 17.11 uur gealarmeerd. Alle betrokkenen bleken uiteindelijk met de schrik vrijgekomen te zijn.

De pickup belandde door de botsing in de sloot. De bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig komen. De pickup is door een trekker losgetrokken en door een berger geborgen. De betrokken trekker is door een andere boer op een dieplader afgevoerd. De politie is ter plaatse gekomen om het ongeval in kaart te brengen.

