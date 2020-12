Rechtbank schorst voorarrest Vidar-verdachten

Publicatie: ma 30 november 2020 16.52 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft maandag de voorlopige hechtenis geschorst van tien verdachten in de zogeheten Vidar-zaak. De verdachten, woonachtig in Franeker, Leeuwarden, Noardburgum, Zurich, Amsterdam en het Finse Helsinki zitten al maanden vast op verdenking van betrokkenheid bij internationale drugshandel.

Elektronische enkelband

Drie van de tien, waaronder de Noardburgumer, mogen op 2 december naar huis. Van zeven verdachten gaat de schorsing op 15 december 's ochtends om 10 uur in. Deze verdachten krijgen een elektronische enkelband. Voor alle verdachten geldt een contactverbod: ze mogen op geen enkele manier contact zoeken met de medeverdachten.

25 zittingsdagen

De rechtbank besloot tot de schorsing omdat het zeker nog wel anderhalf jaar zal duren voor de zaak inhoudelijk behandeld gaat worden. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de zaak in het najaar van 2021 klaar is voor behandeling. Het OM denkt dat er 25 zittingsdagen nodig zijn voor de zaak, waar in totaal 28 personen als verdachte zijn aangemerkt.

Burgerinfiltrant

Een deel van de zaken zal worden voorgelegd aan de politierechter. Bij de Vidar-zaak werd voor het eerst sinds jaren, sinds de IRT-affaire begin jaren ‘90, een burgerinfiltrant - codenaam A-4110 - ingezet. In totaal heeft Justitie vijf infiltranten ingezet. Begin maart deed de politie invallen in onder andere Westergeest, Zurich, Leeuwarden en Noardburgum en werd een drugstransport van 86 kilo speed naar Finland vlak voor de Nederlands-Duitse grens onderschept. De drugsbende wordt verder verdacht van witwassen en wapenbezit. Alle verdachten, behalve de Fin, worden verplicht om in Nederland te blijven.