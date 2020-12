Vrouw botst met BMW tegen vangrail op A7

Publicatie: ma 30 november 2020 16.45 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de A7 bij Drachtstercompagnie botste maandagmiddag een BMW tegen de vangrail. Het ongeval vond omstreeks 15.40 uur plaats in de rijrichting van Groningen naar Drachten. De bestuurster was in de slip geraakt en ramde daarna de middengeleider.

De vrouw kon haar auto op de vluchtstrook tot stilstand brengen waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. De vrouw raakte bij het ongeval niet gewond. Rijkswaterstaat kwam ter plaatse om de werkplek van een ingeschakeld bergingsbedrijf veilig te maken. De politie kwam ter plaatse om een verklaring van het incident op te nemen.

Nadat het voertuig was weggesleept konden de hulpdiensten weer retour.