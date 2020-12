Vijf woninginbraken in regio rondom Drachten

Publicatie: ma 30 november 2020 16.20 uur

DRACHTEN - In de afgelopen week zijn er vijf woninginbraken gepleegd in de regio in en rondom Drachten. Vrijdag 20 november 2020 werd ingebroken in een woning aan de Geelgorsstraat in Drachten. Deze inbraak vond overdag plaats tussen 8.30 uur en 14.40 uur.

Zondag 22 november werd een woning aan de Harinxmaweg in Beesterzwaag het doelwit van het inbrekersgilde. Er werd bij de inbraak een buit gemaakt. Deze inbraak vond plaats tussen 17.55 uur en 18.35 uur. Op woensdag 25 november werd aan de Noorderdwarsvaart in Drachten ingebroken bij deze inbraak werd niets buitgemaakt.

Op het Langdeel in Oudega werden donderdag drie inbrekers overlopen door de bewoner. Dit gebeurde omstreeks 18.45 uur. De inbrekers wisten succesvol te vluchten voor ter plaatse gekomen politie. Ze vertrokken in een auto.

Aan de Beetsterweg in Beetsterzwaag werd zaterdag geld buitgemaakt bij een inbraak. Deze vond plaats tussen 18.30 uur en 22.30 uur.