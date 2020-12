'Huisslaaf' betaalde alles voor echtpaar: eis 3 jaar

30 november 2020

LEEUWARDEN - Een echtpaar uit Drachten wordt ervan beschuldigd dat ze een verstandelijk beperkte man in huis hebben genomen, die ze vervolgens jarenlang als een soort huisslaaf hebben behandeld. Ze zouden de man financieel hebben uitgebuit en allerlei huishoudelijke klusjes hebben laten doen. Maandag eiste het Openbaar Ministerie (OM) voor beide echtelieden 3 jaar cel.

'Verkeerde vrienden'

Het slachtoffer was begin 20 toen hij in 2009 bij het echtpaar in kwam wonen. Hij kon niet opschieten met de vriend van zijn moeder, kwam een keer bij de familie langs om iets op te halen en is nooit weer weggegaan. De vrouwelijke verdachte (36) zei daarover dat zij en haar echtgenoot (41) nooit iemand op straat zouden laten staan. Volgens haar hadden ze de man alleen maar in bescherming genomen. "Hij had alleen maar verkeerde vrienden", zei de vrouw.

Verstandelijke beperking

Dat het slachtoffer een verstandelijke beperking heeft, bij hem is een IQ van 67 vastgesteld, dat was de echtelieden niet opgevallen. "Wij wisten niet dat hij een achterstand had, hij deed gewoon normaal mee in ons gezin", aldus de vrouw. De moeder van het slachtoffer deed op een gegeven moment aangifte, er kwamen steeds meer geluiden dat haar zoon werd uitgebuit. Haar zoon zou verschillende keren haar om geld voor eten hebben gevraagd, terwijl hij van zijn baan bij Caparis een vast inkomen had.

Telefoons, auto's, kentekenbewijzen op naam

Het bleek dat de verdachten van alles op naam van de zoon hadden gezet. In de loop der jaren heeft hij 10 auto's en 18 kentekens op zijn naam gehad, terwijl hij geen rijbewijs had. Bekeuringen kwamen op zijn conto, hij zou de telefoons en telefooncontracten van alle vijf gezinsleden op naam hebben gehad. Er werd getankt en boodschappen gedaan met zijn pinpas, hij betaalde wegenbelasting, abonnementen, de huur van een garagebox werd door hem betaald.

Hond uitlaten

De man had verklaard dat de verdachten hadden gezegd dat hij niet met geld om kon gaan. Zij beheerden zijn pasjes om te voorkomen dat hij geen vreemde aankopen zou doen. Hij deed veel huishoudelijke klusjes: hij maakte schoon, kookte, liet drie keer per dag de hond uit, deed boodschappen en liep soms zelfs de krantenwijk van de kinderen. Voor dat laatste nam hij zelfs vrij van zijn werk. Het geld van de krantenwijk ging wel naar de kinderen. "Dat is toch helemaal scheef?", merkte een van de rechters op. "Zo is hij gewoon", antwoordde de vrouw. "Hij is heel behulpzaam, als hij het niet wilde zei hij gewoon nee".

'Een soort huisslaaf'

Het slachtoffer is inmiddels bij hun uit huis gehaald. "Hij verveelt zich nu stierlijk", wist ze. Het gezin was in die periode zelf bezig met de afwikkeling van schulden. De verdachten beweerden dat hun logé uit eigen beweging had aangegeven dat hij hun wilde helpen door bepaalde zaken op zijn naam te zetten. De broer van het slachtoffer kreeg op een gegeven moment te horen dat het slachtoffer 'als een soort huisslaaf' werd gebruikt in het gezin, stelde officier van justitie Henk Mous.

'Eigen winstbejag'

De officier vond dat hij er niet omheen kon een gevangenisstraf te eisen. "Vanwege de respectloze wijze waarop de verdachten het slachtoffer hebben uitgebuit, alleen vanwege hun eigen winstbejag". Behalve drie jaar cel voor beide verdachten eiste Mous een contactverbod voor vijf jaar. Het echtpaar heeft zich volgens de officier ook schuldig gemaakt aan witwassen. De moeder van de kostganger zou in de loop der jaren zo’n 18.000 euro aan hem hebben overgemaakt. Dat bedrag en het geld dat het echtpaar in de loop van de jaren van het slachtoffer zouden hebben 'geplukt', zo’n 17.000 euro, zou terugbetaald moeten worden.

'Je maakt het gezin kapot'

Advocaat Rick Schütz opperde dat het nooit de bedoeling van zijn cliënten is geweest om de logée uit te buiten. De man zou dankbaar zijn geweest dat hij bij het gezin in mocht wonen. "En dat hij enige sturing kreeg", aldus de raadsman. De man zou niet zijn gedwongen om dingen te doen die hij niet wilde. Een gevangenisstraf zou voor het hele gezin desastreuze gevolgen hebben. "Je maakt het gezin kapot als je tegen de ouders zegt, ga maar zitten", aldus Schütz.

Uitspraak: 14 december.