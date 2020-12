Oerrock doneert 1000 euro aan Make-A-Wish Nederland

Publicatie: zo 29 november 2020 18.27 uur

URETERP - De verkoop van de jubileumuitgave van Oerrock over het twintigjarig bestaan van het Ureterper festival, heeft duizend euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar een goed doel: Make-A-Wish Nederland. De stichting realiseert droomwensen van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte.

Make-A-Wish is in 1980 in Amerika ontstaan. Het is de grootste wensvervullende organisatie ter wereld en vervult 15.000 wensen per jaar. In 1989 werd Make-A-Wish Nederland opgericht. Met 400 vrijwilligers realiseert Make-A-Wish Nederland jaarlijks meer dan 550 wensen van ernstig zieke kinderen en jongeren tussen drie en achttien jaar.

Ernstig zieke kinderen en hun naasten kunnen een beetje steun goed gebruiken. Door wensdromen te vervullen krijgen de patiënten een positieve boost. Zo vinden zij, hun familie en naasten weer nieuwe kracht voor de toekomst. "We hebben veel mooie en goede verhalen gehoord over het werk van Make-A-Wish" vertelt penningmeester Kees-Jan Dijk van Oerrock. "Vandaar dat wij de opbrengst van ons boek graag doneren om zo mee te helpen aan een onvergetelijke ervaring voor kinderen die vechten tegen een ernstige ziekte."