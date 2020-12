Wijma Haarden knalt het jaar uit....

Publicatie: zo 29 november 2020 18.09 uur

DE WESTEREEN - Voor iedereen die nog met de gedachte speelt om nog een nieuwe haard aan te schaffen..... Let dan nu even op. "Vanaf nu tot 31 december 2020 geven wij de hoogste kortingen van het Noorden minimaal 10% op het gehele assortiment, mocht u aantonen bv via een offerte van een ander u nog goedkoper kunt dan garanderen wij de laagste prijsgarantie( indien haard leverbaar)!" aldus Wijma Haarden.

Harrie Nuveld van Wijma Haarden: "Als jarenlange toonaangevende zaak in de regio zijn we druk bezig met de ECODESGIN NORM 2022 dus wij zijn erg milieubewust bezig in de voorlichting rondom het juiste stoken wat uiteraard weer in ieders belang is zeker bij de aanschaf van uw haard."

"Waar blinken we nog steeds in uit.... Eigenlijk teveel om op te noemen maar onze hoogrenderende houtkachels zijn enorm populair, met Altech Speksteenhaarden voeren we de boventoon in Nederland.... Uw winst.... Behalve in de beurs.... Veel warmte (infrarood straling er is geen prettiger warmte) met zeer weinig houtverbruik gegarandeerd 60% minder."

"Ook mogen we de nieuwste Iron Dog haarden nu leveren... Partners voor het leven.... Een hondstrouwe houtkachel.... Met bijna het hoogste rendement onder de houtkachels.... De hoogste hebben we uiteraard ook... maak dan eens kennis met de Jedepesjen haarden...deze zijn echt super meer dan A-Klasse haarden waardig."

Verder staan bij Wijma Haarden haarden van Wanders opgesteld (ook inbouwhaarden) Jotul, Varde, Svendsen, Reny, Jacobus de haard in het Noorden, Morso, Nord en Max blank. Eigenlijk teveel om op te noemen.

"Op het gebied van pelletkachels zitten we ook zeker niet stil. Merken als Klover, Nobis, Nordic-fire, Artel, Edelkamin nou ga maar door teveel om op te noemen maar u zegt het maar wij leveren! Uiteraard met de juiste prijs. Wat ook weer erg intrek is, zijn de sfeerhaarden op gas en elektrisch ook daar hebben we het nodige in de warme showroom te laten zien merken als Wanders."

"Wat we ook willen proberen - maar dat is ook afhankelijk van u - is dat we nog voor dit jaar bij u willen plaatsen. Dus hoe eerder we samen een perfect plan smeden hoe groter de kans van slagen is bij Wijma Haarden om voor de kerst nog van u haard te genieten."

De onlangs opnieuw gestylde showroom staat vol met meer dan 80 verschillende haarden voor iedereen wat wils. Nuveld: "Mocht uw droomhaard er niet staan...grote kans wij hem voor u bemachtigen...."

"Kortom een lang verhaal maar de boodschap mag duidelijk zijn. Tot het einde van dit jaar bent u het voordeligst uit bij Wijma Haarden. Niet alleen voor het geld maar zeker voor een degelijke installatie en goede service.

Kijk voor meer info en openingstijden op: www.wijmahaarden.nl

of bel 0511-233040

