Huizen gesloopt voor aanleg nieuwe Skieding

Publicatie: za 28 november 2020 20.26 uur

SURHUISTERVEEN - De eerste huizen langs de Skieding (N358) zijn deze week gesloopt. Het gaat onder andere om een woning aan de Heidelaan onder de rook van Surhuisterveen. Er worden in totaal zeven woningen gesloopt waarvan er vijf herbouwd zullen worden. Ook zullen tientallen erftoegangen verdwijnen waardoor de weg veiliger moet worden.

Er wordt al jaren gesproken over de reconstructie van de provinciale weg tussen Surhuisterveen en de snelweg A7. Er is inmiddels een plan waarbij 5.5 kilometer aangepakt wordt. Naast de verbetering van de verkeersveiligheid moet ook de doorstroming van het verkeer verbeterd worden. Met veel aanwonenden is in de afgelopen gesproken om hun erftoegang te laten opheffen. De te slopen huizen maken ruimte voor de aanleg van drie ovondes.

De klus gaat zo'n 14 miljoen euro kosten. Begin 2021 wordt echt gestart met de reconstructie.

