Eigenaar kringloopwinkel Hart in Friesland overleden

Publicatie: za 28 november 2020 18.55 uur

DRACHTEN - De oprichter en eigenaar van kringloopwinkel Hart in Friesland in Drachten is vrijdag plotseling overleden. Jelmer Kooistra raakte 's middags tijdens een autorit in Ureterp onwel. Met een lage snelheid kwam zijn auto in botsing met een geparkeerd voertuig. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse maar alle hulp mocht niet meer baten.

In verband met het treurige nieuws was de kringloopwinkel aan de Hemmen zaterdag gesloten. Bij de ingang zijn kaarsjes geplaatst als eerbetoon aan Kooistra.