Lage waterdruk boven Dokkum door lekkage

Publicatie: za 28 november 2020 12.22 uur

DOKKUM - Als gevolg van een leidingbreuk was er zaterdagochtend sprake van minder of geen waterdruk in de omgeving van de dorpen Anjum, Dokkum, Niawier en Wierum.

Vitens is op zoek naar de exacte locatie van het lek. De lekkage werd om 10.25 uur voor het eerst gemeld.