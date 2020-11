T-diel verkocht grond Sminiabosk voor 'schijntje'

Publicatie: vr 27 november 2020 21.00 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel heeft de bouwgrond voor het nieuwe appartementencomplex Sminiabosk voor een te laag bedrag verkocht. Dat vinden de PvdA en VVD. De politieke partijen hadden schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van de grond voor 18 appartementen aan Mekander Friesland BV (combinatie Bouwbedrijf Swart en J. Holwerda).

Uit de antwoorden blijkt dat de 2000 m2 bouwgrond is verkocht voor 181.500 euro incl. btw. Dit betreft de zogenaamde residuele grondwaarde omdat bij de verkoop in oktober een deal werd gesloten waarbij de koper zorg draagt voor de parkeervoorziening. De kosten hiervoor zijn geraamd op zo'n 155.000 euro incl. btw. Omdat de koper zelf zorg draagt voor de aanleg is dit bedrag verrekend, zo laat het gemeentebestuur weten. Het college denkt goed gehandeld te hebben: "De grondprijs bevindt zich binnen de door de gemeenteraad vastgesteld grondprijzen kader."

Naast de korting draait de gemeente ook op voor de kosten voor het bouwrijp maken van de grond. Een jaar geleden werden o.a. tientallen bomen gekapt om het perceel bouwrijp te maken. De kosten voor de kap en bouwrijp maken waren ruim 41.000 euro incl. btw. Ook betaalt de gemeente de aanleg van de toegang tot het perceel. De 'herstraat' wordt geschat op ruim 9000 euro.

Indiener van de vragen, Peter van de Hoef (PvdA), vindt de opbrengst laag voor zo'n appartementencomplex: "Het gaat om 150.000 euro (verkoopprijs ex btw) bij een totale opbrengst van (18 appartementen x 3 ton) 5,4 miljoen euro. In een technische informatie in het Iepen Poadium werd laatst als norm 20-25% van de opbrengst totaal als opbrengst grond gezien. Dat wordt hier bij lange na niet gehaald."

Sjaak Hoekstra (VVD) schrok ook: "De gemeente maakt op onjuiste gronden gebruik van de term residuele grondwaarde. Kijken we naar de gegeven korting op de grondprijs, dan betalen onze inwoners wel hele dure parkeerplekjes bij dit gebouw. Onze gemeente komt nooit bovenjan, want ook deze grond is nagenoeg weggegeven..."