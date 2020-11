Gewonde bij ongeval in Ureterp

Publicatie: vr 27 november 2020 13.25 uur

URETERP - De hulpdiensten werden rond het middaguur gealarmeerd voor een ernstig ongeval op de Weibuorren in Ureterp. Zowel de politie, ambulance als brandweer kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Voor zover bekend zou de bestuurder van een bestelbus tegen een geparkeerde auto zijn gereden. De bestuurder was onwel geworden en met niet al te hoge snelheid tegen de geparkeerde auto gereden. Na reanimatie is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg werd tijdens het incident volledig gestremd.

