Coronavirus: aantal besmettingen stabiel in Friesland

Publicatie: vr 27 november 2020 13.11 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe besmettingen in Friesland lijkt net als landelijk te stabiliseren. GGD Fryslân registreerde de afgelopen week 672 positief geteste personen. Vorige week steeg het aantal van 561 naar 720. Het aantal besmettingen onder zeventigplussers blijft zorgelijk hoog, maar stijgt niet meer. Er waren de afgelopen week 87 besmettingen, tegen de week ervoor 104. Het aantal besmette bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen daalde van 65 naar 47.

Er zijn 94 kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar positief getest. Vorige week verdubbelde dit aantal (van 47 naar 101). Het aantal afgenomen tests op de vier Friese GGD-locaties bedroeg 7946, iets meer dan de 7585 van vorige week.

Winkelen voor de feestdagen

Met het oog op de feestdagen maken de Veiligheidsregio en GGD Fryslân zich zorgen over grote stromen winkelend publiek dat onvoldoende afstand kan houden. De verwachting is dat dit jaar veel mensen cadeaus gaan kopen. "We beseffen dat de mensen in deze tijd toch al beperkt zijn in de mogelijkheden om leuke dingen te doen en dat ze thuis Sinterklaas of Kerstmis willen vieren en willen uitpakken met cadeautjes", zegt directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio. "Maar dat betekent wel dat het druk kan worden in de winkelstraten. We roepen iedereen daarom op te kiezen voor de rustige momenten of in rustiger plaatsen. Je kunt bijvoorbeeld in de ochtend winkelen in plaats van in de middag."

Testen zonder klachten

Vanaf komende dinsdag 1 december kunnen twee groepen mensen zich ook zonder gezondheidsklachten laten testen bij de GGD. Het gaat om mensen die naar voren komen als contact uit het bron- en contactonderzoek en om mensen die een waarschuwing kregen op de Coronamelder-app dat zij in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon.

Zij kunnen zich laten testen vanaf de vijfde dag dat hun quarantaine geldt. Gewoonlijk volgt dan een dag later de uitslag. Wie dan negatief test, mag meteen uit quarantaine. Wel moeten zij tot 10 dagen nadat de quarantaine inging contact met kwetsbare personen vermijden. Op 1 december gaat ook de landelijke mondkapjesplicht voor publieke gebouwen in.

Cijfers

Met de 672 positieve tests van afgelopen week zijn nu 8275 inwoners van Friesland besmet geraakt met het virus. De GGD kreeg deze week 13 meldingen van besmette mensen die zijn overleden. Vorige week waren dit er 17. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 129. Er zijn 6 ziekenhuisopnames doorgegeven, vorige week 12.



Gemeenten

Súdwest-Fryslân blijft de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen, maar het aantal positieve testen daalde de afgelopen week wel flink. In totaal zes gemeenten hadden deze week meer besmettingen dan een week eerder, met de grootste stijging in Heerenveen en Ooststellingwerf.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 164 (211), Leeuwarden 128 (137), Ooststellingwerf 55 (33), Waadhoeke 49 (45), Heerenveen 43 (28), De Fryske Marren 40 (39), Noardeast-Fryslân 38 (54), Smallingerland 35 (40), Opsterland 25 (23), Weststellingwerf 23 (29), Tytsjerksteradiel 23 (24), Achtkarspelen 22 (29), Dantumadiel?16 (18), Harlingen 7 (8), Terschelling 3 (2), Vlieland 1 (0), Ameland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).