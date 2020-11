Tuinonderhoud: de 4 wondermiddelen

Publicatie: vr 27 november 2020 11.05 uur

DOKKUM - Is het tijd voor groot onderhoud van je tuin? Maak je er dan klaar voor om je handen vies te maken, want tuinonderhoud is vaak een flinke klus. Gelukkig zijn er veel handige tools en middeltjes die de klus een stukje makkelijker kunnen maken. Ben je benieuwd naar welke dit zijn? Lees dan snel verder, want in dit artikel vertellen wij over 4 wondermiddelen voor in je tuin.

Waterstofperoxide

Waterstofperoxide kan gebruikt worden voor verschillende dingen. Van het bleken van je tanden en blonderen van je haar tot aan het schoonmaken van glas en de toilet. Toch kan waterstofperoxide ook gebruikt worden voor specifieke tuinklussen, bijvoorbeeld voor het reinigen van zwembaden en vijvers. Heb jij een vijver in je tuin en nemen de algen de overhand? Dan kun je met waterperoxide de algengroei bestrijden. Waterperoxide helpt snel algen te verwijderen en verhoogt het zuurstofgehalte van het vijverwater. Daarnaast kun je met waterstofperoxide ook hout reinigen en ontsmetten en algen doden die op houten dekken groeien (denk bijvoorbeeld aan een vlonder of houten trap).

Zout

Wist je zout wonderen kan doen voor je terrastegels? Het is van de meest bekende remedies die onkruid kan bestrijden. Als je regelmatig wat zout in de voegen van je terrastegels strooit, dan zul je merken dat onkruid weinig tot geen kans meer heeft. Dan rest de vraag natuurlijk wel: hoeveel zout heb je nodig? Vaak is het voldoende om ongeveer 20 gram zout per vierkante meter te strooien. Let er wel op dat je geen zout op kalksteen strooit, omdat dit in dit poreuze gesteente bijt. Let ook op de planten en heggen die je wel wilt behouden. Waar het onkruid doodt, kan het ook planten doden.

Aaltjes

Ben je op zoek naar een middel die voorkomt dat vervelende plagen insecten je tuingrond verstoren? Dan zijn aaltjes hetgeen wat je zoekt. Aaltjes, ook wel rondwormen genoemd, zijn insecten die worden gebruikt om plagen insecten te bestrijden of wanneer de larven aanwezig zijn. Aaltjes zijn veilig voor het milieu en daarom een natuurlijke vorm van ongediertebestrijding. Dus als je plaaginsecten in je tuin hebt, zijn aaltjes een goede (natuurlijke) oplossing!

Planten die slakken bestrijden

Heb je last van slakken in je tuin die aan de planten eten? Dan is ook hier een natuurlijke remedie voor. Je kunt namelijk planten gebruiken om slakken te bestrijden. Slakken houden bijvoorbeeld niet van planten met een sterke geur. Voorbeelden van sterk geurende planten zijn knoflook, tijm, brandkruid, zonnehoed en wolfsmelk. De truc is om deze planten strategisch in de tuin te plaatsen. Zo kun je ze bijvoorbeeld mixen met planten die wel gevoelig zijn voor slakkenschade. Met de juiste mix houdt je slakken buiten je tuin!

Groene zeep

Heb je een grote tuinset op een prominente plek in je tuin staan, bijvoorbeeld een tuinset 6 personen, dan wil je natuurlijk dat deze er netjes bij staat. Is dit niet zo? Pak dan even wat groene zeep uit de keuken. Dit huis-tuin-en-keuken middeltje doet namelijk ook wonderen voor je tuinmeubelen. Zowel houten, aluminium en kunststof tuinmeubelen kun je schoonmaken met een lauwwarm sopje met groene zeep. Gebruik wel altijd een zachte doek of zachte borstel en laat de hogedrukspuit in de schuur staan!

Hopelijk maken deze wondermiddelen het onderhoud van je tuin een beetje makkelijker!