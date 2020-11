Snorfietser (19) ten val bij vlucht voor politie

Publicatie: vr 27 november 2020 09.58 uur

DRACHTEN - Een 19-jarige snorfietser uit Drachten sloeg woensdagmiddag op de vlucht voor de politie. Hij kwam daarbij ten val. De agenten zagen de man omstreeks 14.15 uur rijden op de Overstesingel in Drachten.

De vluchtpoging duurde niet lang omdat de Drachtster ten val raakte. De man werd daarop gecontroleerd. Tijdens de controle bleek dat hij de afgelopen twee jaar al 4 keer eerder betrapt was op het rijden zonder rijbewijs. Hij heeft opnieuw een proces-verbaal gekregen. Vanwege het herhaaldelijk rijden zonder rijbewijs is ook de snorfiets in beslag genomen.