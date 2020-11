Drie inbrekers overlopen in Oudega

Publicatie: vr 27 november 2020 09.55 uur

OUDEGA - Drie inbrekers zijn donderdag overlopen door een bewoonster aan het Langdeel in Oudega. Dit gebeurde omstreeks 18.45 uur. De politie werd gealarmeerd en de inbrekers gingen ervan door richting het Roundeel.

De dienstdoende agenten kwamen te laat. De inbrekers wisten te ontkomen en verdwenen in de nacht. Wat de buit van de inbraak was, is niet door de politie bekendgemaakt.