Auto botst op boom: gewonde

Publicatie: vr 27 november 2020 09.27 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een automobilist is vrijdagochtend gewond geraakt bij een ongeval op de Alde Laweiswyk in Drachtstercompagnie. De hulpdiensten werden omstreeks 7.30 uur opgeroepen en de politie, ambulance en brandweer kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Het betrof een eenzijdig ongeval waarbij de autobestuurder met zijn voertuig tegen een boom was gereden. Er bleek geen sprake te zijn van beknelling. Het slachtoffer is na stabilisatie overgebracht naar het ziekenhuis. Ten tijden van het ongeval was er sprake van dichte mist. Een berger heeft het voertuig afgevoerd.

