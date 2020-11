Brandweer blust brand in graafmachine

Publicatie: vr 27 november 2020 08.50 uur

BUITENPOST - De brandweer van Buitenpost werd vrijdag om 7.01 uur opgeroepen voor een brand in een landbouwvoertuig aan de Kranswier in Buitenpost. Bij aankomst van de brandweer stond er een graafmachine in de brand.

Door onbekende oorzaak was er brand ontstaan in de motorcompartiment van de kraan. De brandweer heeft de brand geblust. Er raakte niemand gewond.

