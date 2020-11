Motorrijder mishandelt automobilist: werkstraf

Publicatie: do 26 november 2020 16.35 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige inwoner van IJmuiden is deze week door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf en betaling van smartengeld. De man heeft op 12 augustus in het BP tankstation aan de Zuiderhogeweg in Drachten een automobilist mishandeld. Terwijl het slachtoffer klappen kreeg, keek diens elfjarige zoontje toe.

Motor afgesneden

Het jongetje was volgens de officier van justitie “enorm bang” geweest en heeft een poos niet goed kunnen slapen. Aanleiding tot de mishandeling was een eerder incident: op de A7 zou het latere slachtoffer de IJmuidenaar, die daar op een motor reed, hebben afgesneden. De automobilist verklaarde bij de politie dat de motorrijder met een grijze Mercedes op de snelweg reed.

Op de auto gebeukt

Hij had de indruk dat beide voertuigen aan het racen waren. Omdat hij iets te ver naar links was uitgeweken, had hij waarschijnlijk de motorrijder enigszins gehinderd. De IJmuidenaar zou al op de auto hebben gebeukt en er vervolgens achteraan zijn gereden toen de bestuurder Drachten in reed.

Spiegel vernield

Meteen toen de automobilist bij het tankstation stopte en uitstapte, zou hij klappen hebben gekregen. In de tankshop vloog de motorrijder hem nogmaals aan. Voor hij weer op de motor stapte, had de IJmuidenaar de spiegel van de auto geschopt. De man had tegen de politie gezegd dat hij de bestuurder alleen had geduwd.

Smartengeld

De medewerker van de tankshop had de lezing van het slachtoffer bevestigd. De IJmuidenaar zou de automobilist ook nog met de dood hebben bedreigd. Hij kreeg een werkstraf van 80 uur en moet 500 euro smartengeld betalen.