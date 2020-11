Buitenposter was 'niet echt een dealer'

Publicatie: do 26 november 2020 14.50 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoner van Buitenpost moest zich donderdag voor de rechter verantwoorden omdat hij een aantal jaren achter elkaar harddrugs zou hebben gedeald. Op de dagvaarding werd melding gemaakt van heroïne, speed en GHB. Dat zou de Buitenposter tussen eind 2014 en medio maart van dit jaar aan de man hebben gebracht.

Niet echt een dealer

Getuigen die iets in die richting bij de politie hadden verklaard, hadden gezegd dat de Buitenposter niet echt een dealer was. “Maar je kon wel drugs bij hem kopen”. Dat bestreed de man, mensen die iets dergelijks hadden gezegd zouden hem een hak willen zetten.

Wit poeder met een lepel

De Buitenposter werd op 11 maart opgepakt. In zijn woning vond de politie ruim 48 gram GHB en een zakje met wit poeder met een lepel erin. Een van de getuigen had tegen de politie gezegd dat de verdachte met een lepel poeder uit een zakje schepte toen hij drugs bij hem kocht. De man zou een keer slechte xtc van de Buitenposter hebben gekocht, waardoor hij out was gegaan en vier uur op de koude grond had gelegen.

Niet op grote schaal verkocht

De Buitenposter zei dat de GHB door iemand anders in de woning was achtergelaten. Mensen die over hem hadden verklaard zouden een wrok tegen hem hebben gekoesterd omdat hij ze uit zijn woning had gezet. De officier van justitie ging er toch vanuit dat de man drugs had verkocht. Niet op erg grote schaal en ook niet zo lang als op de dagvaarding stond.

“Drugs maakt veel kapot”

Volgens de officier had de verdachte ongeveer drie jaar gedeald. Zij legde een pittige eis neer: een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Tegen de verdachte zei ze dat hij doordrongen moest zijn van de ernst van wat hij had gedaan. “Drugs maakt ontzettend veel kapot”, aldus de officier.

150 uur werkstraf

De rechter ging uit van dezelfde periode en dat de Buitenposter alleen en in beperkte kring speed had verkocht. Hij deed iets af van de werkstraf en maakte er 150 uur van, plus twee maanden voorwaardelijk. Een eerder voorwaardelijk opgelegde celstraf van een week werd omgezet in een werkstraf van 30 uur.