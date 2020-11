Autobedrijf tijdelijk dicht vanwege vreemde geur

Publicatie: do 26 november 2020 13.50 uur

DRACHTEN - ABD Nissan Drachten aan Omloop in Drachten is donderdagmiddag enige tijd gesloten geweest nadat er een vreemde lucht was waargenomen. De brandweer werd om 12.50 uur opgeroepen om de zaak te inspecteren.

Langere tijd is er onderzoek gedaan, zonder enige uitslag. Een medewerker van het bedrijf is doorverwezen naar de huisarts. Wat voor klachten de werknemer had, is niet bekend. De rookmelders in het pand waren ook afgegaan in verband met de vreemde lucht. Wat uiteindelijk de oorzaak is geweest, blijft onbekend.