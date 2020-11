Route in centrum met 160 meter per dag gestraat

Publicatie: do 26 november 2020 11.01 uur

SURHUISTERVEEN - Met 160 meter per dag zorgde deze Tiger Stone ervoor dat het centrum van Surhuisterveen nieuwe bestrating kreeg. De doorgaande route in het centrum vanaf Torenplein naar de Dellen is vanaf heden weer toegankelijk. Mede dankzij de goede weersomstandigheden is de herinrichting van het centrum sneller voltooid dan gepland.

In de maand december wordt er verder gewerkt aan de Groningerstraat. De Groningerstraat is uiterlijk 18 december weer toegankelijk voor het doorgaande verkeer.