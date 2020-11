Dronken bestuurder van de weg gehaald

Publicatie: wo 25 november 2020 23.03 uur

DRACHTEN - Een dronken man die woensdagavond in de auto stapte, is door de politie aangehouden. De politie kreeg een melding over het feit dat de man auto ging rijden vanaf het winkelcentrum De Wiken in Drachten.

Na een zoekslag wisten agenten de bestuurder aan te treffen. Een blaastest gaf aan dat de man te diep in het glaasje had gekeken. Op het politiebureau blies de bestuurder 900 ugl op het ademanalyse-apparaat. De score is 4x boven de toegestane grenswaarde. De man reed bovendien zonder rijbewijs, deze was anders ingevorderd.