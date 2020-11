Echtpaar van Houten-Groenewoud 65 jaar getrouwd

Publicatie: wo 25 november 2020 16.40 uur

DRACHTEN - Het is vandaag 65 jaar geleden dat Sjouke en Geertsje van Houten-Groenewoud in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland bracht woensdagochtend een bezoek aan het echtpaar. Als verrassing had hij de trouwakte van destijds meegenomen.

Sjouke van Houten is geboren op 6 juni 1926 in Drachten zuid. Hij ging na de school aan het werk als boerenarbeider. Na de oorlog moest Sjouke naar Indië en daar raakte hij gewond aan zijn rechter arm. Hij heeft nu een prothese. Van Houten heeft zijn verder loopbaan doorgebracht als postbode tot aan zijn pensioen. Zijn vrouw Geertsje Groenewoud werd geboren op 16 augustus 1930 te Wolvega. Ze begon haar loopbaan in de huishoudelijke hulp na de lagere school. Na hun huwelijk heeft ze drie jaar gewerkt in het ziekenhuis aan het Moleneind.

Het echtpaar kreeg 5 kinderen, 3 jongens en 2 meisjes, maar onlangs is een zoon overleden. Verder zijn er 14 kleinkinderen en 12 achterkleinkinderen en een 13e opkomst.

FOTONIEUWS