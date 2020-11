Gewonde bij aanrijding tussen taxi en fietser

Publicatie: wo 25 november 2020 16.26 uur

DRACHTEN - Een fietser is woensdag ernstig gewond geraakt nadat deze werd aangereden door een taxibusje. Het ongeval vond omstreeks 15.43 uur plaats op de Gauke Boelensstraat in Drachten. Naast de politie en ambulance kwam ook het Mobiel Medisch Team per heli ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar Groningen. De arts van het MMT is meegegaan in de ambulance. De politie (VOA) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer.

