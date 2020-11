Echtpaar van der Velde-Rijploeg 60 jaar getrouwd

Publicatie: di 24 november 2020 16.02 uur

SURHUISTERVEEN - Deze dinsdag is het 60 jaar geleden dat het echtpaar van der Velde-Rijploeg uit Surhuisterveen elkaar het ja-woord gaf. Burgemeester Oebele Brouwer bracht het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren.



De heer Luit van der Velde werd geboren op 12 oktober 1932 in Zuidlaren. Mevrouw Ali van der Velde-Rijploeg kwam een kleine vijf jaar later ter wereld: op 6 april 1937 zag zij het levenslicht in Zijldijk. Ze leerden elkaar kennen in het sanatorium in Appelscha. De heer van der Velde was daar opgenomen en mevrouw van der Velde werkte daar destijds als verpleegkundige. In 1960 stapten ze in het huwelijksbootje. Na hun trouwen woonden ze achtereenvolgens in Roden, Zwagerveen en vertrokken in 1964 naar Surhuisterveen. Hier wonen ze tot op de dag van vandaag nog. Het echtpaar kreeg 2 zonen en 2 dochters en hebben ook 11 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.



De heer van der Velde volgde een opleiding tot metaalbewerker en ging daarna aan de slag in een machinefabriek. In 1987 begon hij voor zichzelf en richtte hij in Appelscha, samen met zijn zoon en een compagnon, Machinefabriek van der Velde & Boerhof B.V. op. Dit bedrijf bestaat tot op de dag van vandaag nog steeds.



Naast zijn werkzame leven vervulde hij verschillende bestuursfuncties bij o.a. de muziekvereniging en de jacht- en schietvereniging. Nu vervult hij nog steeds de rol van bestuurslid bij een biljartvereniging in Surhuisterveen. Vanwege de vele verschillende vrijwilligersfuncties werd de heer in 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.



Tot aan haar trouwen was mevrouw van der Velde werkzaam als verpleegkundige. Daarna zorgde ze voor het huishouden en de kinderen. Toen de kinderen wat ouder werden ging ze aan de slag als verpleegkundige in Beatrixoord te Haren. Dit heeft ze tot 1990 gedaan. Ook zij was actief in het verenigingsleven en had ze verschillende bestuursfuncties bij o.a. een tweetal vrouwenverenigingen in Surhuisterveen.

Het echtpaar woont nog zelfstandig, is grotendeels zelfredzaam en zijn in vrij goede gezondheid.

