Verveelde brandstichtster moet behandeling ondergaan

Publicatie: di 24 november 2020 14.05 uur

LEEUWARDEN - De vrouw uit Drachten (43) die in april en mei twee schuttingen in brand heeft gestoken bij een flat aan de Berglaan, is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 327 dagen waarvan 180 voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel van de straf – 147 dagen – heeft de vrouw al in voorarrest uitgezeten.

Coronamatregelen

Behalve de schuttingen, die bij het flatgebouw stonden waar de Drachtster zelf in woonde, had ze ook nog een brandende krant in de brievenbus van een leegstaande flat gestoken. De vrouw zei twee weken geleden dat ze zich verveelde: door de coronamaatregelen miste ze haar vrijwilligerswerk, werd ze niet meer begeleid en had ze geen dagbesteding meer. Ze voelde zich eenzaam en wanhopig en ging aan de drank.

Veel branden gesticht

De vrouw heeft volgens de rechtbank niet alleen gevaarlijke situaties veroorzaakt, ze heeft ook gezorgd voor gevoelens van onveiligheid en onrust bij de flatbewoners en de omwonenden. In die periode werd er de omgeving veelvuldig brand gesticht. De Drachtster ontkende dat zij voor al die branden verantwoordelijk is geweest.

Niet in staat om sturing te geven

De vrouw heeft een verstandelijke beperking en is volgens gedragsdeskundigen onvoldoende in staat om sturing aan haar leven te geven als bepaalde zekerheden wegvallen. Ze verblijft nu in de GGZ-kliniek in Franeker, waar ze wordt behandeld. Die behandeling moet ze afmaken, daarna komt ze in een begeleid wonen-project en moet ze eventueel een ambulante behandeling volgen. Ook moet ze meewerken aan middelen controles.