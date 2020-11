Tolhuisbad ruikt niet meer naar chloor

Publicatie: di 24 november 2020 14.04 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft geïnvesteerd in een nieuwe manier om het water van zwembad Tolhuisbad in Dokkum te desinfecteren. Voortaan wordt er geen chloor meer opgeslagen en getransporteerd. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van een ingenieuze techniek, namelijk zoutelektrolyse van de firma Roozeboom & Van den Bos Instrument BV.

Wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân en Harm Jan Hagedoorn, Operationeel manager bij Optisport regio Noord, namen op 23 november 2020 de installatie officieel in gebruik.

Keukenzout

Het zwembad in Dokkum beschikt over een nieuwe methode om het zwembadwater te desinfecteren. Voorheen werd er gebruikt gemaakt van een chloorinstallatie maar nu maakt het zwembad gebruik van zoutelektrolyse. Bij dit systeem wordt exact de benodigde hoeveelheid desinfectiemiddel aangemaakt welke op dat moment gewenst is, gewoon uit keukenzout. Dus geen opslag meer van chloor. Toepassing van deze techniek heeft als voordeel dat er geen chloordamp meer rond het zwembad hangt en dat de huid na afloop van het zwemmen niet meer naar chloor ruikt.

Milieu

Hiermee komt er ook een einde aan het transport en de opslag van chloor. Voor bezoekers, medewerkers en omwonenden van zwembad Tolhuisbad, maar ook voor het milieu is dat een grote vooruitgang.