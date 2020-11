Dodelijke aanrijding Kollumerzwaag was verkeersfout

Publicatie: di 24 november 2020 11.15 uur

LEEUWARDEN - Ruim twee jaar na dato moest een inwoner van Kollumerzwaag (22) zich bij de Leeuwarder rechtbank verantwoorden voor een verkeersongeval met dodelijke afloop. Op 21 september 2018 had hij met zijn Opel Astra op de Koarteloane in zijn woonplaats een 70-jarige fietser aangereden. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.

Ineens uitgeweken

De verdachte was tussen de middag van zijn werk naar huis geweest voor de lunch. Op de terugweg reed hij achter de fietser, in afwachting van een tegenligger. Toen de andere auto was gepasseerd, haalde hij de fietser in. Volgens hem week de fietser ineens uit naar links en dat had hij niet zien aankomen. De oudere man had geen aanstalten gemaakt om af te slaan.

Maximaal 30 km

Om de fietser te passeren had de Kollumerzwaagster wat gas bij gegeven. Hij schatte zelf dat hij 30, 40 kilometer per uur reed op het moment van de botsing. Hij had nog wel geremd en was had naar links gestuurd, maar het mocht niet baten. Volgens de analyse van de politie lag de snelheid van de Opel hoger en reed de auto minimaal 56 toen de fietser linksaf sloeg. Ter plaatse mag maximaal 30 kilometer per uur worden gereden. Dat wist de Kollumerzwaagster niet.

Te hard gereden

Hij reed - en rijdt - elke dag over de Koarteloane. "Dan rijd je met het verkeer mee, je let er niet op". De politie concludeerde dat het ongeval te vermijden was geweest, als de bestuurder zich aan de maximumsnelheid had gehouden. Officier van justitie Henk Mous concludeerde dat niet gesproken kon worden van "aanmerkelijke onvoorzichtigheid" van de bestuurder. Hij had wel een verkeersfout gemaakt, door te snel te rijden, waardoor hij niet adequaat kon reageren.

'Een modelburger'

Er moest ook rekening worden gehouden met andere omstandigheden, zoals het gedrag van de fietser vond Mous. Hij hield er rekening mee dat de verdachte zich meteen om het slachtoffer heeft bekommerd. Hij is bij de echtgenote geweest en hij is op de condoleance geweest. Mous noemde de verdachte "een modelburger, waarbij het op een bepaald moment even verkeerd is gegaan". De Kollumerzwaagster heeft een blanco strafblad.

'Het blijft maar in je hoofd zitten'

De officier hield er ook rekening mee dat de zaak meer dan twee jaar op de plank is blijven liggen. Het wachten op de rechtszaak viel hem zwaar. "Het blijft maar in je hoofd zitten, je moet nog wel voorkomen". De officier eiste een boete van 750 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden.

De rechtbank doet op 8 december uitspraak.