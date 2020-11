Brandweer blust autobrand in Gorredijk

Publicatie: ma 23 november 2020 19.56 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk moest maandag om 19.34 uur uitrukken voor een autobrand aan de Klok in Gorredijk. Een Volvo was in brand gevlogen en bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het voertuig.

De autobrand was snel geblust door de brandweerlieden. Bij de brand raakte niemand gewond.

