Coronatest in Harkema: in 20 minuten 100% zekerheid

Publicatie: ma 23 november 2020 17.20 uur

HARKEMA - In Harkema opende maandag TestOpCorona.com een nieuwe vestiging. Klanten worden op lichaamstemperatuur (IR meter), Antigenen (Neusswab) en Antilichamen (bloed) getest en weten binnen 20 minuten of ze drager zijn van het coronavirus, of besmet zijn geweest.

"TestOpCorona.com maakt gebruik van hoogwaardige, Zwitserse Antigenen en Antilichamen testen. Deze testen worden o.a. door het toonaangevende Robert Koch instituut als meest betrouwbare gezien in Europa. Onder andere de Spaanse voetbal competentie en professionele tenniswereld maakt gebruik van deze testen." zo laat TestOpCorona.com weten.

De testfaciliteit staat onder toezicht van een big-geregistreerde arts en de testen worden uitgevoerd door getrainde professionals onder begeleiding van een verpleegkundige. Daarmee voldoet TestOpCorona.com tevens aan de door Inspectie van de Gezondheid & Jeugd en GGD-RIVM gestelde eisen.

Ondernemers die hun personeel snel willen laten testen, particulieren of bijvoorbeeld scholieren kunnen allemaal terecht voor een directe test. Voor € 79,= weet je binnen 20 minuten of je het hebt en of je je vrijheid terug krijgt. Voor ondernemers zijn er speciale pakketten en er is een ondernemers portal ingericht.

Vanuit het oogpunt, wie gezond is moet gezond blijven, hanteert TestOpCorona.com een hoge standaard. Testen worden afgenomen in persoonlijke behandelkamers, voorzien van UVC desinfectie en extra afzuiging om schadelijke aerosolen versneld af te voeren. De nieuwe locatie met ruime parkeermogelijkheden is gevestigd aan de Reitsmastrjitte 63 te Harkema.

Je kunt zelf snel en flexibel een afspraak plannen op een tijdstip dat het jou schikt via de website www.testopcorona.com