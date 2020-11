Drankrijder twee keer in een maand voor de rechter

Publicatie: ma 23 november 2020 14.55 uur

LEEUWARDEN - Precies een maand geleden, op 23 oktober, zat een 25-jarige Harkemaster bij de politierechter omdat hij in februari met drank en drugs op had gereden. Hij kreeg een werkstraf van 50 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden. Hij gaf toen als reden dat hij in de auto was gestapt dat hij ruzie had gehad met zijn ex-vriendin en er naar toe was gereden.

Zelfde verhaal

Met hetzelfde verhaal kwam de Harkemaster maandag ook weer aanzetten, toen hij zich opnieuw voor de rechter moest verantwoorden, dit keer omdat hij, op 20 november vorig jaar, met drank op had gereden. In de buurt van Boelenslaan hield zijn auto er volgens hem mee op. Volgens de politie was de Harkemaster van de weg geraakt en had hij een paar struiken en boompjes geraakt.

Rijbewijs definitief kwijt

Destijds mocht hij zijn rijbewijs nog houden. Nadat hij in februari weer was betrapt moest De Harkemaster het roze pasje inleveren bij het CBR. Daar moet hij in februari 2021 weer naar toe, als het goed is, is hij dan een jaar van de drank af. Mocht hij binnen 5 jaar weer de fout ingaan, dan is hij definitief zijn rijbewijs kwijt.

9 keer hoger dan grenswaarde

De Harkemaster is beginnend bestuurder. Hij moest een bloedproef ondergaan. De uitslag, 1,82 promille, was meer dan 9 keer hoger dan de grenswaarde van 0,2 promille voor beginnende bestuurders. De rechter zag deze keer geen toegevoegde waarde in het opnieuw opleggen van een – voorwaardelijke – rijontzegging. De Harkemaster kreeg wel voor de tweede keer een werkstraf van 50 uur.