Gewonde bij aanrijding in Gorredijk

Publicatie: ma 23 november 2020 12.42 uur

GORREDIJK - Een scooterrijdster is maandag rond het middaguur gewond geraakt bij een aanrijding op de Stationsweg in Gorredijk. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het slachtoffer werd aangereden door een auto. De hulpdiensten werd om 11.58 uur opgeroepen om hulp te verlenen bij het ongeval.

