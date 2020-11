Plan voor woonwijk op sportvelden VV Bergum

Publicatie: zo 22 november 2020 16.05 uur

BURGUM - Er komt mogelijk een nieuwe straat met nieuwbouw op de sportvelden van het voormalige VV Bergum. Een plan met tientallen woningen ligt momenteel ter beoordeling bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Naast 14 sociale huurwoningen, kunnen er ook een flink aantal 2^1 kapwoningen en rijenwoningen verkocht worden. WoonFriesland wil meeparticiperen in de herinrichting en sociale huur. Bij PV Fleanwille zou een toegangsweg moeten komen naar de nieuwe straat.

Woontoren op locatie Makelaardij Kingma

Naast een ontsluiting aan de Burgemeester Bothenius Lohmanlaan zal er ook een ontsluiting bij de Oude Commissieweg komen. Als het plan doorgaat, komt deze op de plek waar Makelaardij Jaap Kingma is gevestigd. Aldaar moet dan ook een woontoren met 14 appartementen verrijzen (met 4 bouwlagen).

Kansrijk

Het plan lijkt kansrijk omdat dit een inbreidingslocatie betreft. Dit betekent dat er binnen de bebouwing van Burgum wordt gebouwd. Deze locaties genieten bij de gemeente een voorkeur boven de uitbreidingslocatie. Een maand geleden waren de uitbreidingslocaties aan de Elingsloane en Kloosterlaan in het nieuws.

Het plan voor de nieuwe woonwijk is ontwikkeld BruZan Ontwikkeling BV en Nobel Projectontwikkeling Drachten BV. De grond werd in 2008 al gekocht van VV Bergum. Binnenkort zal het plan besproken worden tijdens een raadsvergadering in Tytsjerksteradiel. De projectontwikkelaar liet de gemeenteraad weten dat het plan niet in beton gegoten is. Het kan aangepast worden naar een nieuw vastgestelde woonvisie.

