Sinterklaas komt online naar Damwâld

Publicatie: za 21 november 2020 20.35 uur

DAMWâLD - Ook Sinterklaas en zijn pieten ondervinden de beperkingen in verband met het coronavirus. Op 21 november stond de inkomst van Sinterklaas in Damwâld gepland. Helaas kon dit vanwege het virus niet doorgaan. Maar Sinterklaas zou SInterklaas niet zijn als hij ook hier een oplossing voor had.

Hij had namelijk bedacht om toch naar Damwâld te komen en dan een bezoek te brengen bij de burgemeester in het gemeentehuis en dit dan online via YouTube uit te zenden. Zo konden de kinderen er toch een beetje bij zijn.

Gelukkig wist de regelpiet te regelen dat burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel Sinterklaas zaterdagmiddag wilde ontvangen. Na de hartelijke ontvangst door de burgemeester nodige hij Sinterklaas en zijn pieten uit om naar zijn werkkamer te komen want hij had nog een paar tekeningen ontvangen voor Sinterklaas.

Vanuit de werkkamer hadden ze ook een mooi overzicht over het plein waar het normaal zwart van de kinderen stond als de goedheiligman in Damwâld aankwam. De regelpiet vond dat hij deze afspraak zo goed had geregeld dat hij de burgemeester vroeg of hij even op de stoel van de burgemeester mocht zitten.

Dat vond de burgemeester geen probleem en zo mocht de regelpiet voor even het gevoel krijgen dat hij burgemeester was. Maar tot regelpiet zijn grote verrassing vertelde de burgemeester dat hij nog een veel mooiere stoel had waar hij ook wel even in mocht zitten. Ze moesten hiervoor naar de raadzaal.

Daar stond een prachtige stoel en de regelpiet vond dat hij prachtig zat. Ook de hoofdpiet mocht even plaats nemen, maar toen de burgemeester vertelde hoe oud deze stoel was schoot de hoofdpiet van angst omhoog uit de stoel. De stoel is namelijk 216 jaar oud. Volgens de burgemeester zijn Sinterklaas en de stoel beide uit hetzelfde goede hout gesneden.

Daarna ging Sinterklaas weer naar het pietenhuis om even uit te rusten. Ondertussen gingen de pieten door het dorp om de vensterbanken van de huizen te bekijken. Sinterklaas had gevraagd of de kinderen die wilden versieren. Ook haalden de pieten de brievenbus in de supermarkt leeg waar de kinderen post in konden doen voor Sinterklaas.

Aan het eind van de middag konden de kinderen met Sinterklaas praten via een live chat. Gelukkig wist Sinterklaas op deze aangepaste manier toch naar de kinderen in Damwâld toe te komen.

FOTONIEUWS