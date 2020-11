Jongen bekneld onder gekantelde heftruck

Publicatie: za 21 november 2020 15.29 uur

OPENDE - Een jongeman is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op het fietspad langs de Provincialeweg bij Opende. De heftruck raakte op een zeker moment in berm. De heftruck kantelde en een ongeveer 16-jarige jongen kwam na de val korte tijd bekneld te zitten onder een beugel.

Zowel de politie, brandweer als ambulance kwamen om 15.02 uur ter plaatse. Het slachtoffer is uit zijn benarde positie bevrijd. Voor zover bekend liep hij in elk geval kneuzingen op. Een ambulance is ter plaatse gekomen om hem te behandelen. Hij is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Op het moment van het ongeval waren twee jongens bezig met het plaatsen van een reclame-constructie met hulp van de vorkheftruck.

