Fietsster gewond bij aanrijding met busje

Publicatie: vr 20 november 2020 16.27 uur

DRACHTEN - Een fietsster is vrijdagmiddag op de Burgemeester Wuiteweg in Drachten gewond geraakt bij een botsing met een bestelbusje. Het ongeval vond even na 13.00 uur plaats.

Het bestelbusje kwam vanaf de Warren en zag bij het oprijden van de weg de vrouw, die richting het centrum fietste, vermoedelijk over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de botsing liepen de fiets en het busje lichte schade op.