Hurdegariper (30) rijdt met THC en ongeldig rijbewijs

Publicatie: vr 20 november 2020 16.18 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige automobilist uit Hurdegaryp is vrijdagochtend door de politie van de weg gehaald. Dit gebeurde omstreeks 11.25 uur aan de Archipelweg in Leeuwarden. De man bleek te rijden terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard.

Uit de afgenomen speekseltest bleek dat hij onder invloed van THC was. Aan het bureau is een bloedproef afgenomen voor nader onderzoek. De verdachte kreeg een proces-verbaal voor het rijden met ongeldig rijbewijs. Voor het wiet-gebruik kreeg hij een rijverbod van 24 uur.