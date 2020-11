Kettingbotsing op Noorderhogeweg

Publicatie: vr 20 november 2020 15.34 uur

DRACHTEN - Op de Noorderhogeweg in Drachten vond vrijdagmiddag een kettingbotsing plaats. Omstreeks 14.23 uur kwamen vier voertuigen met elkaar in botsing. De bestuurder van een Renault raakte bij de kettingbotsing gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft het ongeval afgehandeld. De beschadigde voertuigen zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf.

