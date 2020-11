Corona in Friesland: aantal besmettingen stijgt weer

Publicatie: vr 20 november 2020 12.04 uur

LEEUWARDEN - Na een maand van dalingen stijgt het aantal coronabesmettingen in Friesland weer. De afgelopen week zijn 720 inwoners van de provincie besmet geraakt, een kwart meer dan een week eerder. Toen waren het er 561, de week daarvoor 839. De toename is verspreid over de provincie en in alle leeftijdsgroepen. Onder tieners was er sprake van een verdubbeling. Landelijk daalde het aantal coronabesmettingen de afgelopen week met 8 procent. Alleen in Friesland, Groningen, Zeeland en Flevoland kwamen er meer besmettingen bij.

De GGD tast nog in het duister: "Het is onduidelijk waaraan de stijging te wijten is. Het is nog te vroeg om te concluderen of de dalende trend van de afgelopen weken gekeerd is. Besmettingen vinden nog altijd op allerlei plekken plaats, waarbij de huiselijke kring de belangrijkste besmettingsbron is."

Meer 70-plussers en tieners besmet

Na een lichte daling in de afgelopen weken raakten de afgelopen week weer meer 70-plussers besmet: 104 personen, tegen 69 vorige week. Het aantal besmette bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen steeg van 36 in een week naar 65. Hiervan wonen 29 mensen in tehuizen in Súdwest-Fryslân. In Weststellingwerf vonden de afgelopen week veel besmettingen onder ouderen plaats. Meer dan 70 procent van de positief getesten was 60 jaar of ouder en meer dan 40 procent was 70-plus.

Onder de groep van 12 tot en met 17-jarigen verdubbelde het aantal besmettingen in een week tijd: van 47 naar 101. Het is niet duidelijk waar dit aan te wijten is. Op een beperkt aantal scholen komen nu meerdere besmettingen voor. Verspreiding in de klas lijkt weinig voor te komen. Bij het bron- en contactonderzoek is extra aandacht voor deze leeftijdsgroep.

Na twee weken van daling is het aantal afgenomen tests op de vier Friese GGD-locaties weer gestegen: 7585 mensen met klachten lieten zich testen, 1000 meer dan vorige week.



Locatie voor sneltesten

In opdracht van minister Hugo de Jonge opent de GGD Fryslân nog voor Kerstmis een vijfde testlocatie en een grote sneltestlocatie. De vijfde locatie komt in Heerenveen. Waar de sneltestlocatie komt en of bezoekers hier met auto's doorheen kunnen, is nog niet bepaald.

De sneltestlocatie krijgt een capaciteit van 1225 sneltests per dag, plus daarnaast 475 gangbare PCR-tests. De GGD hecht aan een combinatie van beide, omdat een PCR-test nog altijd het meest betrouwbaar is. Als bijvoorbeeld een zorgmedewerker die in contact staat met kwetsbare groepen negatief test, krijgt deze voor de zekerheid een PCR-hertest. Dit kan dan straks meteen en op dezelfde locatie.

Op dit moment kan GGD Fryslân 2400 mensen per dag testen. Met de nieuwe testmogelijkheden verdubbelt dit aantal.

Cijfers

Met de 720 positieve tests van afgelopen week zijn nu 7603 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het virus. De GGD kreeg deze week 17 meldingen van besmette mensen die zijn overleden. Vorige week waren dit er 6. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 116. Er zijn 12 ziekenhuisopnames doorgegeven, vorige week 4.



Gemeenten

Het aantal positief geteste personen in Súdwest-Fryslân blijft onverminderd hoog. Na de daling van vorig week is de gemeente met 211 nieuwe besmettingen weer terug op het niveau van twee weken geleden. In absolute aantallen was de stijging ook flink in Leeuwarden, Waadhoeke en Achtkarspelen. Heerenveen liet de grootste daling zien (van 58 naar 28 besmettingen).



Het aantal nieuwe besmettingen van deze week (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 211 (133), Leeuwarden 137 (73), Noardeast-Fryslân 54 (45), Waadhoeke 45 (22), Smallingerland 40 (48), De Fryske Marren 39 (38), Ooststellingwerf 33 (36), Achtkarspelen 29 (16), Weststellingwerf 29 (29), Heerenveen 28 (58), Tytsjerksteradiel 24 (20), Opsterland 23 (18), Dantumadiel 18 (20), Harlingen 8 (4), Terschelling 2 (0), Vlieland 0 (1), Ameland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).