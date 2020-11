Acht nieuwe woningen in Sumar

Publicatie: vr 20 november 2020 11.45 uur

SUMAR - Met het vaststellen van het bestemmingsplan Sumar 2019 krijgt Sumar er op korte termijn acht nieuwbouwwoningen bij. Het gaat om 4 vrijstaande woningen en 4 half vrijstaande woningen aan de Finne en het verlengde van De Slinke. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel ging donderdagavond unaniem akkoord.

Aanvankelijk koerste Sumar af op een uitbreiding van 30 woningen. Dit was onderdeel van een plan uit 2003/2004 waarbij er sprake was van een uitbreiding van 70 woningen in twee fases. Fase 1 met circa 40 woningen is inmiddels uitgevoerd. In de jaren die volgden, werd besloten het resterende aantal te verlagen naar 8. Om tot een kostendekkend plan te komen, is er bovendien geen financiële ruimte voor 'goedkope' kavels (starters). De gemeente Tytsjerksteradiel zal zelf de nieuwe bouwkavels in ontwikkeling brengen.

Een plan van een familie uit Sumar om ook te gaan bouwen op een perceel aan de Knilles Wytseswei 3-5 strandde. Zij wilden graag een duurzame woning bouwen op dit grasland. De VVD en PvdA maakten zich hard voor dit idee en diende een motie in. Deze motie werd met 15 stemmen tegen (7 voor) verworpen. Alleen D66 (1), PvdB (1) en PvdA (3) en VVD (2) voelden hier wel wat voor. Vanwege de stank- en geluidsoverlast van Sonac is het volgens het gemeentebestuur niet mogelijk om nieuwe woningen te bouwen in de huidige milieuzonering. De meerderheid van de gemeenteraad ging daarin mee.