Lantaarnpaal omver na ongeval in Bakkeveen

Publicatie: vr 20 november 2020 02.40 uur

BAKKEVEEN - Op de Tsjerkewal in Bakkeveen is donderdag iets na middernacht een auto op een lantaarnpaal gebotst. Vervolgens botste de bestuurster ook nog op een geparkeerde auto. De vrouw kwam met de schrik vrij.

De bestuurster reed in de richting van Waskemeer toen ze door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. Een berger is ter plaatse gekomen om haar auto mee te nemen. De gemeente is in kennis gesteld om de lantaarnpaal te vervangen.

FOTONIEUWS