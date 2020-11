Holwerder rijdt tweemaal met geschorst rijbewijs

Publicatie: do 19 november 2020 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een 35-jarige man uit Holwerd vindt dat hij prima kan autorijden. Het CBR had zijn rijbewijs echter wel geschorst omdat hij eerder al eens onder invloed achter het stuur gezeten had. Dat was voor hem geen probleem om op 21 augustus 2019 in de auto te stappen.

Midden in de nacht werd hij op de Westergowei bij Hilaard door de politie aan de kant van de weg gezet. De dienders kregen te horen dat hij niet wist dat hij met een geschorst rijbewijs reed. Hij was onderweg naar broer om daar rustig te worden. Hij had een psychische paniekaanval en hoopte bij zijn broer rust te vinden.

De politierechter geloofde er niets van dat de Holwerder niet wist van de schorsing. "Uw rijbewijs wordt geschorst en dan trekt u zich op 16 en 21 augustus niets van aan." De man was namelijk vijf dagen voor dit akkefietje ook al door de politie betrapt. Hij reed ook nog eens onverzekerd rond.

"Het uitgangspunt voor dit soort zaken is gewoon twee weken celstraf. Ik heb niet de indruk dat u snapt hoe erg dit is..." zo vervolgde politierechter Wolters zijn betoog. De man was bovendien een bekende van justitie. Zo werd hij op 5 maart 2020 al veroordeeld voor de eerste staande houding op 16 augustus 2019. Hij kreeg toen een taakstraf van 120 uur. Vorige week vrijdag kreeg hij een taakstraf van 20 uur opgelegd voor een mishandeling.

De politierechter vond ten eerste dat deze zaak meegenomen had moeten worden op 5 maart. Omdat dat niet is gebeurd, moest er donderdag een uitspraak volgen. "U maakt het mij lastig omdat u een bijzonder man bent en een man die ondanks zijn 35 jaar behoorlijk vaak met justitie in aanraking is gekomen." Hij gaf verder ook niet de indruk dat hij echt begreep hoe ernstig de feiten waren. De straf werd 40 uur taakstraf (geheel voorwaardelijk met proeftijd van 2 jaar) "Zonder straf voel ik niets voor maar ik zie ook wel dat u een flinke kluif aan taakstraffen heeft staan...." zo besloot Wolters.