‘Mensen oplichten levensstijl voor Westereender” (21)

Publicatie: do 19 november 2020 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige inwoner van De Westereen is donderdag wegens oplichting, belaging, bedreiging en fraude met persoonsgegevens veroordeeld tot 24 maanden cel. De Westereender heeft op grote schaal mensen opgelicht en ging daarbij zeer gewiekst te werk. Zo heeft hij zich voorgedaan als medewerker van een deurwaarderskantoor om onschuldige burgers geld af te troggelen.

Conference calls

Volgens de rechtbank hebben slachtoffers leningen afgesloten om de verdachte te kunnen betalen. Hij heeft zich ook schuldig gemaakt aan belaging: midden in de nacht belde hij mensen op, zoals een 77-jarige man uit Hoogeveen, en knoopte gesprekken met ze aan, omdat hij behoefte had om met iemand te praten. Soms uitte hij bedreigingen, andere keren joeg hij zijn slachtoffers de stuipen op het lijf door ze ongevraagd door te verbinden met andere mensen. Hij belde ziekenhuizen, gevangenissen en huisartsenposten en zette conference calls op, waardoor de telefooncentrales overbelast raakten.

Dure levensstijl

Of hij zei dat hij familieleden van ziekenhuismedewerkers had ontvoerd en eiste vervolgens losgeld. Maandenlang heeft hij de telefooncentrale van de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van Justitie plat gebeld. Ondertussen verbleef hij meestal in het buitenland en waar hij er een dure levensstijl op nahield. Uiteindelijk zorgde hij voor zoveel overlast dat er een internationaal arrestatiebevel werd uitgevaardigd.

In Denemarken opgepakt

In december vorig jaar werd hij opgepakt, in pretpark Tivoli in Kopenhagen. In de maanden daarvoor had hij heen en weer gereisd tussen Malta, Duitsland en Denemarken. In de strafzaak had het Openbaar Ministerie (OM) 40 maanden cel geëist. Omdat de Westereender van een aantal feiten werd vrijgesproken – onder andere de uitlevering van Denemarken naar Nederland was niet volgens het boekje gegaan - kwam er een lagere straf uit de bus.

Pieter Baan Centrum

De officier van justitie had, mede op aangeven van een psycholoog, de rechtbank in overweging gegeven om de Westereender naar het Pieter Baan Centrum (PBC) te sturen, voor psychologische observatie. De verdachte had de psycholoog een rad voor de ogen gedraaid door stoornissen voor te wenden om een lagere straf te krijgen. Hij is ook even in behandeling geweest, maar na een maand gooide hij de handdoek in de ring.

“Manipulatief en berekenend”

Een opname in het PBC zou volgens de rechtbank geen toegevoegde waarde hebben. Er is ooit een autistische stoornis bij hem geconstateerd. Hij houdt zich al sinds zijn middelbare schooltijd bezig met oplichting en is ook al meermaals behandeld. De rechtbank concludeerde dat die behandelingen hem er niet van hebben weerhouden om opnieuw strafbare feiten te plegen. De Westereender staat ook niet open voor een behandeling. De rechtbank typeerde hem als “manipulatief en berekenend” en ziet de toekomst somber in.

Topje van de ijsberg

“Het oplichten van mensen lijkt een levenswijze van de verdachte te zijn geworden”, stelde de rechtbank. De Westereender moet aan een zestal gedupeerden ruim 2100 euro schadevergoeding betalen. Het geld dat hij heeft ‘verdiend’ met zijn criminele activiteiten, moet hij terugbetalen. De rechtbank berekende het financiële voordeel op 28.441 euro. Het was volgens het OM het topje van de ijsberg, hij zou veel meer slachtoffers hebben gemaakt.